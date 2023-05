Vor Klima-Demo am Donnerstag Saar-Grüne nehmen „Letzte Generation“ in Schutz

Saarbrücken · Die „Letzte Generation“ demonstriert am Donnerstag in Saarbrücken gegen die Kriminalisierung von Klimaschützern. Was die Politik im Saarland über die Protestgruppe denkt.

31.05.2023, 18:40 Uhr

Protest an der Autobahn: Die Letzte Generation Ende Februar in Saarbrücken. Foto: Aline Pabst

Irre Klima-Kleber oder angemessener Protest zur Rettung der Welt? Die „Letzte Generation“ erhitzt seit Monaten die Gemüter in Deutschland, vergangene Woche sind jetzt Polizei und Staatsanwaltschaft mit einer Großrazzia in sieben Bundesländern gegen die Umweltaktivisten vorgegangen. Ein „Skandal“ sei das, findet die Saarland-Gruppe der „Letzten Generation“, die daher für diesen Donnerstag zu einer Demonstration „gegen die Kriminalisierung von Klimaschützern“ aufgerufen hat. Der Protestmarsch durch die Saarbrücker Innenstadt startet um 17 Uhr auf dem Landwehrplatz.