Folgen des Bergbaus im Saarland : Grüne: Hans muss Grubengas zur Chefsache machen

Saarbrücken Die Saar-Grünen haben Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) aufgefordert, eine Anschlussförderung der Grubengasverwertung im Saarland „zur Chefsache“ zu machen.

Durch die Verwertung des Gases könnten „im erheblichen Ausmaß umweltschädliche Emissionen vermieden werden“, betonte Meyer-Gluche. Durch die Verwertung könnten in entsprechenden Kraftwerken umweltschonend Energie und Wärme erzeugt werden. Mit dem Ende der Absaugung würden dagegen „erhebliche Umweltemissionen entstehen, da das Grubengas eine 21-fach höhere Klimaschädlichkeit als Kohlendioxid aufweist“, so die Grünen-Politikerin. Zudem forderte sie die Landesregierung auf, sich für ein Pumpspeicherkraftwerk am Nordschacht in Ensdorf einzusetzen. Dies wäre „ein Aushängeschild für das Saarland der Zukunft“.