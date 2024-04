Bildungspolitik Saar-Grüne regen Gründung einer Bildungsstiftung an

In Hamburg werden in allen Schulen in den Klassenstufen 2, 4, 5, 7 und 9 in Deutsch und Mathematik und später auch in Englisch Lernstanderhebungen durchgeführt. Alle Schulen bekommen mithin ein Feedback über den Leistungsstand ihrer Schüler – und können gegenlenken bzw. den Erfolg oder Misserfolg ihrer Fördermaßnahmen leichter beurteilen. Auf Basis der Ergebnisse würden in den Schulen und Klassen dann „datenbasierte Fördermaßnahmen eingeleitet, die Kompetenzdefiziten, wie sie im Saarland immer häufiger werden, vorbeugen“, erläutert Morbe – selbst Leiter einer Grundschule in Nohfelden – das Konzept.