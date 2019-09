Glücksspiele : Saar-Glücksspielaufsicht kritisiert Werbung aus Schleswig-Holstein

Saarbrücken Die Landesmedienanstalt Saarland (LMS) hat Schleswig-Holstein wegen „massiver“ TV-Werbung für Online-Casinos kritisiert.

Diese „Alleingänge“ würden eine wirksame Bekämpfung von Glücksspielsucht gefährden, teilte LMS-Direktor Uwe Conradt am Dienstag (24. September) anlässlich des Aktionstages an diesem Mittwoch gegen Glücksspielsucht in Saarbrücken mit. Schleswig-Holstein hat den Angaben zufolge als einziges Bundesland Lizenzen für Online-Glücksspiele vergeben.