Saarländische Forscher bestätigen : Covid-19 wird durch Immunabwehr schlimmer

Saarbrücken/Homburg Ein starkes Immunsystem schützt gegen Krankheiten? Beim Corona-Virus kann eine gute Immunabwehr sogar schädlich sein.

(SZ) Haben Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf bei einer Coronavirus-Infektion ein stärkeres Immunsystem als solche mit einem milden Verlauf? Martina Sester, Professorin für Transplantations- und Infektionsimmunologie an der Saar-Uniklinik, stellt das in einer vorab publizierten Studie so dar: „Bisher sind wir davon ausgegangen, dass Patienten mit schweren Krankheitsverläufen das schlechtere Immunsystem aufweisen und diejenigen mit milden Symptomen das bessere.“ Es sei aber umgekehrt.