Peter Strobel : Saar-Finanzminister stellt Weichen für zusätzliche Beamte

Saarbrücken Saar-Finanzminister Peter Strobel (CDU) hat seine Kalkulation für zusätzliche Stellen bei der Polizei und an Schulen präsentiert. Damit werde der von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) in Aussicht gestellten Aufstockung des Personals Rechnung getragen, erklärte Strobel am Donnerstag in Saarbrücken.