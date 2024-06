Interview Dr. Helmut Isringhaus „Das ehemalige EVK ist ideal für ambulante Medizin“

ISRINGHAUS Ja, sicherlich, aber erst in einigen Jahren. Das Winterberg-Klinikum und auch das Caritas-Klinikum planen umfangreiche Neubaumaßnahmen. Vor allem die Erreichbarkeit des Winterberg-Krankenhauses dürfte durch die Bauarbeiten zusätzlich erschwert werden. In dieser Situation die einzige Saarbrücker Bereitschaftsdienstpraxis oben auf dem Berg zu haben, erscheint mir nicht sinnvoll. Daher halte ich einen Bereitschaftsdienst im EVK, das sich in zentraler Lage in Saarbrücken befindet, für eine gute Lösung. Die nötige Infrastruktur ist noch weitgehend vorhanden. Man sollte sogar noch größer denken. Im EVK sollte auch eine Notfallambulanz für leichtere Notfälle eingerichtet werden. Per Telemedizin könnten bei schwierigen Fällen Klinikärzte hinzugezogen werden. Schwere Notfälle müssen sowieso direkt in die geeigneten Krankenhäuser gebracht werden.