Närrische Verwandlung Fastnacht mit Leib und Seele – Wie aus Helene Rauber die Kult-Figur Jolanda Jochnachel wird

Ihren Hund Heinrich lässt Helene Rauber, besser bekannt als Jolanda Jochnachel, während des Gesprächs in ihrem Haus in Neunkirchen-Münchwies nicht aus den Augen. Er bekam an diesem Morgen beim Tierarzt eine Injektion, und die Kanüle, die noch immer in seiner Pfote steckt, stört ihn. Partout will er sie loswerden.