„Wir haben ein richtig großes Problem“ Saar-CDU fordert bessere Sprachförderung auf Klausurtagung

Neben der guten Ausstattung der Berufsschulen mit Lehrkräften wird auch deren Unterstützung durch den Einsatz verschiedener Professionen gefordert. „Wir fordern die Landesregierung auf, mehr Kapazitäten für Schulsozialarbeit sowie den Einsatz von Sprachförderlehrkräften, Sprachmittlern und von mehr Förderschullehrkräften frei zu geben“, so Frank Wagner. Außerdem fordert die CDU-Landtagsfraktion die Landesregierung zur Einrichtung eines Instituts für berufliche Bildung nach dem Vorbild anderer Bundesländer auf. Dieses soll die an Aus- und Weiterbildung beteiligten Akteure besser vernetzen und zudem zentral verantwortlich für den Ausbau und die Stärkung der Bildungswege- und Berufsberatung sein. Diese sei aktuell noch dezentralisiert und vor allem auf die Beratung in Richtung weiterer Schulweg ausgelegt. Mit der Einführung eines saarländischen „Tages des Handwerks“ an den allgemeinbildenden Schulen, insbesondere auch an den Gymnasien, könne Schülern zudem das Handwerk und dessen Vorzüge näher gebracht werden, schlägt die CDU vor.