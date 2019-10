Saarbrücken/St. Ingbert SPD-Haushaltsexperte Förster übernimmt vorerst die Vertretung von Ulli Meyer, der nach St. Ingbert ins Rathaus zieht. Gesucht wird auch ein neuer LMS-Direktor.

Sein letzter Arbeitstag als Finanzstaatssekretär führt den CDU-Politiker Ulli Meyer (46) an diesem Mittwoch in die Bundeshauptstadt. In Berlin stehen wieder Gespräche zur Beteiligung des Bundes an der Entlastung der bettelarmen Kommunen von ihren Altschulden an. Ein kompliziertes Thema, in dem der Jurist und Kommunalpolitiker Meyer firm ist, die Akteure auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene kennt. Dies war auch der Grund, warum Regierungschef Tobias Hans (CDU) den Finanz- und Kommunalexperten gebeten hatte, seinen Amtsantritt als neuer Oberbürgermeister (OB) von St. Ingbert, der eigentlich am 1. Oktober erfolgen sollte, um gut drei Wochen zu verschieben. Zurück im Saarland wird sich Meyer dann aber am Donnerstag (morgen) offiziell im Rahmen einer Personalversammlung der Stadtverwaltung zum neuen OB ernennen lassen. Anschließend startet er seine „Zuhör-Tour“ durch die Stadt.