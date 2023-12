Vor Podiumsdiskussion in St. Ingbert Saar-Bauern empfangen Grünen-Chefin Ricarda Lang mit brennenden Fackeln und Galgen (mit Fotos)

Saarländische Bauern haben am Dienstagabend eine Podiumsdiskussion mit der Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang in St. Ingbert genutzt, um gegen die geplanten Agrardiesel-Pläne der Ampel-Koalition zu protestieren. Obwohl die Veranstaltung weiträumig abgesperrt war, versammelten sich rund 150 Demonstranten mit Fackeln und 40 Traktoren (etwa 100 weitere Trecker waren in der Nähe auf einem Parkplatz abgestellt) vor der Alten Schmelz. Nach einem Verweis auf die Demonstrationsauflagen, die Feuer und Pyrotechnik untersagte, löschten die Bauern die Fackeln allerdings wieder.