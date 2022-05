Live-Stream zeigt Rückkehr zur Erde : Saar-Astronaut Matthias Maurer kurz vor der Landung

Die letzten Minuten im Weltraum sind angebrochen: Gegen 5.53 Uhr wird die Dragon-Kapsel wieder in die Erdatmosphäre eintreten. Zu sehen gibt es das Spektakel hier im Live-Stream.

Seit mehr als 20 Stunden sind der saarländische Esa-Astronaut Matthias Maurer und seine drei Nasa-Kollegen nun schon unterwegs. Am Donnerstag, 5. Mai, um 7.20 Uhr dockte ihre Dragon-Kapsel von der Internationalen Raumstation (ISS) ab. Jetzt haben sie ihr Ziel fast erreicht: Gegen 5.53 Uhr deutscher Zeit tritt die Dragon-Kapsel wieder in die Erdatmosphäre ein. Gegen 6.43 Uhr soll die Crew vor der Küste Floridas im Meer landen. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa überträgt das Spektakel live.

Ganz in der Nähe des Landepunktes lauern bereits die Rettungsteams auf ihren Einsatz. Sie fischen die Kapsel aus dem Ozean und ziehen sie auf ein riesiges Schiff. Dort erst dürfen die Passagiere aussteigen. Nach der langen Zeit in der Schwerelosigkeit macht ihnen die Schwerkraft zu schaffen. Ihr Gleichgewichtssinn spielt verrückt, die Muskulatur ist geschwächt. Daher werden die Raumfahrer in der Regel im Liegen auf Tragen abtransportiert. Für Maurer geht es nach einem Gesundheitscheck weiter ins europäische Astronautenzentrum der Esa nach Köln. Nach Angaben eines Sprechers soll er dort am Freitagabend gegen 22.30 Uhr eintreffen.