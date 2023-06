Saar Art 23 Kunst mit offenen Grenzen — Die Landeskunstausstellung startet am Freitag an elf Orten

Die Eröffnung der “Saar Art 2023 – Au rendez-vous des amis“ ist in der Moderne Galerie, am Freitag, 16. Juni, um 19 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 17. September geöffnet und findet an elf verschiedenen Orten statt, so auch in der Stadtgalerie Saarbrücken, dem Saarländischen Künstlerhaus, dem KuBa am Eurobahnhof, der Völklinger Hütte, der Ludwig Galerie Saarlouis, im Institut für aktuelle Kunst in Saarlouis, im Museum Schloss Fellenberg in Merzig, im Museum St. Wendel, in der Städtischen Galerie in Neunkirchen, der Rastanlage Goldene Bremm, sowie in der Saarländischen Galerie – Europäisches Kulturforum Berlin.