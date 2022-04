Versorgung mit Arzneimitteln : Ärger um Rezepte für Krankenhauspatienten

Saarbrücken Weil Krankenkassen bei fehlerhaften Entlassrezepten die Kosten nicht mehr in jedem Fall übernehmen wollen, sehen Apotheker die Versorgung der Patienten mit Medikamenten gefährdet.

Doch nicht nur die saarländischen Apotheker, auch die Vereinigung Deutscher Apothekerverbände sieht die „Anschlussversorgung mit Arzneimitteln nach der Krankenhausentlassung“ gefährdet, wie Verbandssprecher Christian Plett mitteilt. Im vergangenen Jahr haben Patienten in Deutschland am Ende ihres Krankenhausaufenthaltes mehr als 1,9 Millionen Mal ein Entlassrezept für die örtliche Apotheke erhalten, damit sie bis zum nächsten Arztbesuch mit Medikamenten versorgt sind. Diese Überbrückung sieht der Apothekervereinigung jetzt in Gefahr. Bis Ende vergangenen Jahres durften Apotheker einige falsche oder fehlende Eintragungen auf Entlassrezepten selbst korrigieren und ergänzen. Die Krankenkassen akzeptierten das, weil sie es im Jahr 2017 mit den Apothekern so vereinbart hatten.

„Seit Ende vergangenen Jahres haben auch alle Krankenhausärzte in Deutschland ihre lebenslange Arztnummer und sind in einem entsprechenden Verzeichnis aufgelistet“, erklärt Janka Hegemeister, Sprecherin des GKV-Spitzenverbandes. „Die Klinikärzte können ihre Nummer also in die Entlassrezepte eintragen. Daher ist die Vereinbarung, dass Apotheken die Pseudoarztnummer benutzen können, Ende 2021 ausgelaufen.“ Eine Übergangsfrist bis Ende des Jahres gebe es noch für Ärzte in Reha-Kliniken, weil noch nicht allen eine Arztnummer zugeteilt sei.