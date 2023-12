Mehr Züge, einfachere Fahrpläne Alle 20 Minuten fährt ein Zug – die Details zum geplanten S-Bahn-Netz fürs Saarland

Das Saarland bekommt ein S-Bahn-Netz mit deutlich mehr Zügen im Nahverkehr. Das hat Saar-Verkehrsministerin Petra Berg (SPD) am Dienstag angekündigt. Ab Ende des Jahres 2026 sollen dann zwischen den Knotenbahnhöfen Saarlouis, Saarbrücken, Neunkirchen und Homburg drei Züge in der Stunde fahren. Sprich: Alle 20 Minuten fährt ein Zug zwischen den genannten Städten. Diese Züge halten dann an jeder Haltestelle zwischen den Knotenbahnhöfen. Die bestehenden Regionalexpress-Linien soll es auch weiterhin geben.