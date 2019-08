Rüge für AfD-Fraktionsvize : Eklat bei Debatte um innere Sicherheit im Saar-Landtag

Der AfD-Fraktionsvize Rudolf Müller wurde am Mittwoch im Landtag gerügt. Foto: Becker & Bredel. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Im Saar-Landtag hat AfD-Fraktionsvize Rudolf Müller für einen Eklat gesorgt. Für seine Wortwahl in der Debatte zur inneren Sicherheit in der Region handelte er sich am Mittwoch eine Rüge ein. Der Parlamentarier beklagte unter anderem die „Einwanderung von uns kulturfremden Menschen“, sprach über „junge Kerle aus dem Orient“ und nannte die Migrationspolitik der Bundesregierung „linksextrem“.