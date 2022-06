Weniger Saarländer : Trotz steigender Geburtenzahlen: Einwohnerzahl im Saarland geht zurück

Das Ziel eine Million Saarländer zu werden, rückt weiter in die Ferne. 2021 gab es trotz steigender Geburtenzahlen weniger Saarländer als noch 2020.

Doch bevor es wieder eine Million Saarländer werden, ist der Trend eher rückläufig. Neue Zahlen des Statistischen Amts Saarland zeigen, dass im Saarland am 31.12.2021 insgesamt 982 348 Personen lebten. Somit verzeichnete das kleinste Flächenland einen erneuten Bevölkerungsrückgang um 1 643 Personen und erreichte die niedrigste Einwohnerzahl seit 1953.

Der Rückgang ist vor allem darauf zurückzuführen, dass das Geburtendefizit von Minus 5 937 Personen wie in den Vorjahren nicht durch den Wanderungsgewinn in Höhe von 4 444 Personen ausgeglichen werden konnte.

Mehr Geburten, aber noch mehr Sterbefälle

Insgesamt zeigt die Bilanz der natürlichen Bevölkerungsbewegungen, dass im Gegensatz zu den Geburten zu viele Saarländer sterben. So wies das Berichtsjahr 8 339 Geburten und 14 276 Sterbefälle auf. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 kamen auf 8 155 Geburten 13 784 Sterbefälle. Es lag also auch damals ein Geburtendefizit vor, dieses fiel jedoch mit Minus 5 629 Personen etwas niedriger aus als im Jahr 2021.

Diese Verteilung ist auch in der Altersstruktur festzustellen. Bei Betrachtung der Einwohnerzahl nach Altersklassen, zeigt sich, dass die Altersklasse der unter 18-jährigen 15,0 Prozent verzeichnete, während sich der Anteil der 18- bis unter 65-Jährigen auf 60,3 Prozent und der 65-Jährigen und Älteren auf 24,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung belief. Somit leben im Saarland zu wenige junge Menschen, um den Anteil älterer Menschen auszugleichen.

Mehr Zuzüge ins Saarland als im Vorjahr

Doch wie sieht es mit den Zuzügen aus, auf die auch die saarländische Landesregierung bauen will, um ihr Ziel zu erreichen? Bei den räumlichen Bevölkerungsbewegungen ermittelte das Statistische Amt 2021 56 784 Personenzuzüge in das Saarland sowie 52 340 Personenfortzüge aus dem Saarland. Bei den Zuzügen wurden 12 003 aus den anderen Bundesländern und 13 388 aus dem Ausland festgestellt, bei den Fortzügen 12 032 in die übrigen Bundesländer und 8 915 über die deutsche Landesgrenze. Die meisten Wanderungsbewegungen gab es innerhalb des Saarlandes mit 31 393 Personen.