Gratis-Therapie : Rückenschmerzen behandeln – ganz ohne OP und Kosten: So geht das im Saarland

Rückenschmerzen behandeln – ganz ohne OP und Kosten: So geht das im Saarland

Foto: picture alliance / Klaus Rose/Klaus Rose

Saarbrücken Die Techniker-Krankenkasse übernimmt die Kosten für eine neue Behandlung bei Rückenschmerzen. Wie diese genau aussieht.

Rückenschmerzen zählen zu den häufigsten körperlichen Beschwerden in Deutschland und im Saarland. Weil der Leidensdruck meist sehr hoch ist, denken viele Betroffene an eine Operation. Es gibt jedoch auch ambulante und konservative Methoden, um die Schmerzen zu behandeln. Dazu zählt die bildgesteuerte Schmerztherapie. Bei dieser ambulanten Behandlung injiziert der Arzt ein Schmerzmittel direkt an die Stelle, die die Rückenschmerzen verursacht. Mithilfe eines Computertomografen, der detaillierte Bilder aus dem Körperinneren liefert, kann die Spritze millimetergenau platziert werden.