„Wir sind brutal aufgeregt.“ Aus dem kleinen Merziger Proberaum auf die große „Rock am Ring“-Bühne

Wie schafft man es aus dem Proberaum in Merzig auf die Bühne des wohl bekanntesten Rock-Festival Deutschlands? Durch eine „witzige Geschichte“, sagt Sänger Henrik, der während des Gesprächs mit unserer Zeitung am Mittwochabend gerade auf dem Weg nach Hause zum „schnell noch etwas Arbeiten“ und zum Packen ist. Für eine Show in Frankfurt im vergangenen Jahr hatte die Band, aus Sänger Henrik Bergmann, Gitarrist Christian Noß, Bassist Denis Selzer und Schlagzeuger Florian Heintz, einen Supportact, also eine Vorband gesucht. Die Band „Friends don’t lie“ konnten damals zwar wegen eines anderen Auftritts nicht, der Kontakt sei aber bestehen geblieben. „Die haben im vergangenen Jahr dann den Warsteiner Bandcontest gewonnen und durften auf Rock am Ring eröffnen. Das haben wir verfolgt und fanden das so geil, dass wir uns dieses Jahr selbst bewerben wollten“, erzählt Henrik. Die „Donots“, eine deutsche Alternative-Rock-Band, die in der Jury des Bandcontests sitzt, posteten auf Instagram dann den Beginn der Bewerbungsphase für 2024. Spontan, bei einem Auftritt in München, drehten die vier Saarländer ihr Bewerbungsvideo, kamen in die Top 20. Über ein Voting auf Social Media dann in die Top 5. Zum Schluss musste die Band die Jury, bestehend aus den Donots-Mitgliedern, Marc Seemann vom Festivalorganisator „DreamHaus“ und die Warsteiner Brauerei-Inhaberin Catharina Cramer, beim Live-Finale am 12. April in Düsseldorf überzeugen. „Und irgendwie haben wir dann gewonnen“, sagt Henrik.