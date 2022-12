Vier neue Bands im Line-Up : Rocco del Schlacko: Diese Bands spielen im Sommer 2023 auf dem Püttlinger Sauwasen

Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Püttlingen Fans des Festivals Rocco del Schlacko aufgepasst: Die nächsten vier Bands des Line-Up für 2023 wurden vorgestellt.

Die nächsten Bands des Line-Ups für 2023 sind von den Organisatoren bekannt gegeben worden: Mit den Broilers, Frank Turner & The Sleping Souls, den Donots und Me First & The Gimme Gimmes sind vier neue Hochkaräter bei der 24. Festivalausgabe dabei.

Diese Bands spielen auf dem Rocco del Schlacko 2023:

Broilers: Unzähligen Konzerte hat die Düsseldorfer Gruppe um Sänger/Gitarrist Sammy Amara schon gespielt. Schon 2011 und 2013 trat die Punkband auf dem Rocco del Schlacko auf.

Unzähligen Konzerte hat die Düsseldorfer Gruppe um Sänger/Gitarrist Sammy Amara schon gespielt. Schon 2011 und 2013 trat die Punkband auf dem Rocco del Schlacko auf. Donots : Seit 1993 gibt es die Alternative-Rock-Band schon. 2004 spielte die Band aus Ibbenbüren erstmals auf dem Rocco del Schlacko.

Seit 1993 gibt es die Alternative-Rock-Band schon. 2004 spielte die Band aus Ibbenbüren erstmals auf dem Rocco del Schlacko. Frank Turner & The Sleeping Souls: Singer/Songwriter Frank Turner und The Sleeping Souls haben Anfang des Jahres noch 50 Konzerte in jedem der 50 US-Staaten gespielt. Sie spielen Akustikmusik zwischen Punk und Folk.

Singer/Songwriter Frank Turner und The Sleeping Souls haben Anfang des Jahres noch 50 Konzerte in jedem der 50 US-Staaten gespielt. Sie spielen Akustikmusik zwischen Punk und Folk. Me First & The Gimme Gimmes : Punkrock, Fun und gute Laune – dafür steht die US-amerikanische Coverband. Alle Mitglieder spielen auch in anderen bekannten Bands: Spike Slawson von den Swingin‘ Utters singt, am Bass ist CJ Ramone von The Ramones und Gitarre spielt Chris Shiflett von den Foo Fighters.

Punkrock, Fun und gute Laune – dafür steht die US-amerikanische Coverband. Alle Mitglieder spielen auch in anderen bekannten Bands: Spike Slawson von den Swingin‘ Utters singt, am Bass ist CJ Ramone von The Ramones und Gitarre spielt Chris Shiflett von den Foo Fighters. Electric Callboy: Auch wenn der aktuelle Albumtitel „Tekkno“ anderes vermuten lässt. Electric Callboy (früher: Eskimo Callboy) liefern noch immer flirrenden, messerscharfen Metalcore. Im Sommer sind sie dann auch im Saarland zu Gast.

Auch wenn der aktuelle Albumtitel „Tekkno“ anderes vermuten lässt. Electric Callboy (früher: Eskimo Callboy) liefern noch immer flirrenden, messerscharfen Metalcore. Im Sommer sind sie dann auch im Saarland zu Gast. Marteria: „303 & 808 rufen zum Gebet“ - direkt aus der „5. Dimension“ auf dem Sauwasen. Wenn Marteria mit seiner Liveband seine schweißtreibende Show serviert, fällt es schwer stillzuhalten. Egal ob als Headliner auf den größten Festivalbühnen oder in den größten Arenen des Landes, Marteria liefert ab und hat am Ende sein Publikum immer im Sack.

„303 & 808 rufen zum Gebet“ - direkt aus der „5. Dimension“ auf dem Sauwasen. Wenn Marteria mit seiner Liveband seine schweißtreibende Show serviert, fällt es schwer stillzuhalten. Egal ob als Headliner auf den größten Festivalbühnen oder in den größten Arenen des Landes, Marteria liefert ab und hat am Ende sein Publikum immer im Sack. Sido: Er ist bekannt. Egal ob mit oder ohne Maske. Ob man will oder nicht. Seit 20 Jahren an der Spitze des Deutschraps. Trends kamen und gingen. Sido ist geblieben und besucht nun mit seiner Live-Show im August erstmalig das Rocco.

Er ist bekannt. Egal ob mit oder ohne Maske. Ob man will oder nicht. Seit 20 Jahren an der Spitze des Deutschraps. Trends kamen und gingen. Sido ist geblieben und besucht nun mit seiner Live-Show im August erstmalig das Rocco. While She Sleeps: Knirschende Metal-Riffs, kompromisslose Breakdowns – gepaart mit melodischen Hooks. Das sind While She Sleeps.

Knirschende Metal-Riffs, kompromisslose Breakdowns – gepaart mit melodischen Hooks. Das sind While She Sleeps. Engst: Mit einem unkonventionellen Mix aus deutschsprachiger Rockmusik, einer würzigen Prise Punkrock, Pop-Elementen und eingängigen Melodien heben sich die vier Jungs aus der Hauptstadt deutlich vom Einheitsbrei der breiten Musikszene ab.

Mit einem unkonventionellen Mix aus deutschsprachiger Rockmusik, einer würzigen Prise Punkrock, Pop-Elementen und eingängigen Melodien heben sich die vier Jungs aus der Hauptstadt deutlich vom Einheitsbrei der breiten Musikszene ab. Deine Cousine: Udo Lindenberg war es, der 2014 Ida Bredehorn alias „Deine Cousine“ quasi entdeckte, woraufhin Ina mehrere Jahre Teil von Udo’s Liveshow und Liveband war. Inzwischen ist sie auf eigenen Pfaden als Deine Cousine unterwegs, irgendwo zwischen Pop, Punk, Rock und vorlauten Texten.

Veranstalter: „Die besten Bands aller Genres“ beim Rocco del Schlacko

„Unser Anspruch ist es, Jahr für Jahr, die besten Bands aller Genres auf den Sauwasen zu holen. Ob das nun Deutschrap- , Punkrock- oder Metal- Acts sind, ist im ersten Moment nicht so wichtig. Hauptsache ist, dass alle Bands mit ihrer Liveshow überzeugen! Entscheidend ist auf dem Platz – sozusagen“, so Veranstalter Thilo Ziegler.

Auch im nächsten Jahr werden wieder mehr als 30 Bands aller Genres in Köllerbach einen Zwischenstopp einlegen. Neben der Hauptbühne auf dem Sauwasen, wird es wie gehabt die zweite Bühne auf dem Ponyhof geben. „Das Gelände ist kompakter und die Wege sind kürzer, die beiden Bereiche sind so noch mehr miteinander verwoben. Das freut unsere Besucher, macht es für alle einfacher und besser. Im nächsten Jahr wollen wir das Angebot auf dem Ponyhof noch weiter ausbauen, beispielsweise was das Thema Foodcourt, also Essen und Getränke angeht“, erläutert Ziegler.

Tickets fürs Rocco del Schlacko 2023

Die heiß begehrten Wildcards waren bereits wenige Tage nach der letzten Festivalausgabe ausverkauft, wie das Management mitteilt.