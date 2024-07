Mini-Markt, Food-Truck und Lounge-Area Globus-Fleischkäsweck auf dem Rocco del Schlacko? Riesen-Überraschung geplant

Was die Zahlungsart angeht, so habe sich Globus entschieden, dass auch mit dem offiziellen Festival-Zahlungsmittel, dem sogenannten „Rocco-Coin“ gezahlt werden kann. „Selbstverständlich werden wir diesen auch als Zahlungsmittel akzeptieren. Dabei entspricht ein Rocco-Coin zwei Euro. Dementsprechend sind wir bei der Preisgestaltung an diesen Wert gebunden und müssen uns daran orientieren, sodass gegebenenfalls die Preise leicht von denen in unseren Märkten abweichen können“, so Boonekamp.