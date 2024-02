Diese Bands werden das Saarland zum Beben bringen Rocco del Schlacko 2024: Veranstalter gibt weitere Acts bekannt

Zu den zehn bereits angekündigten Acts kommen drei neue dazu. Darunter ein Geheimtipp, der sich in den letzten Jahren still und leise einen Namen in der deutschsprachigen Indie-Pop-Szene gemacht hat. Ennio war seit 2021 vor allem als Support Act von Provinz, Jeremias oder Majan zu hören, jetzt hat er die Bühne für sich alleine. Trotz emotionaler, gefühlvoller Passagen gilt seine Musik definitiv als party- und festivaltauglich.