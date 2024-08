„Seid ihr bereit für drei Tage Wahnsinn?“ Rocco del Schlacko ist zurück und beschallt die Püttlinger Felder

Anders sieht es auf dem Campingplatz schon seit den frühen Morgenstunden aus. Statt, wie geplant, um 9 Uhr, seien die ersten Rocco-Fans schon um kurz nach 8 Uhr auf die Campingbereiche gestürmt, die der Bühne am nächsten sind. Das berichten einige Camper, die am Nachmittag in ihren Campingstühlen Platz genommen haben und sich das erste Bier geöffnet haben. Um sie herum Zelte, in allen Farben und Größen. Doch nicht nur das. Kühlschränke, Tische, Stühle – einige sind ausgerüstet, als würden sie fest auf dem Acker einziehen wollen. Ist das Zelt aufgebaut, werden die Kanister an den Wasserstationen befüllt, zurück geschleppt, Tische aufgebaut, die ersten Ravioli-Dosen erwärmt. Musikboxen angeschmissen, sogar Fahnen gehisst.