Das ganze Line-Up im Überblick Sechs neue Top-Acts für Rocco del Schlacko 2024 angekündigt

Sie haben es nicht besonders weit zur Bühne. Die Rockband „Kids in a Cage“ kommt ebenfalls aus Saarbrücken und wird am dritten Festivaltag zeigen, was sie kann. Ihre Musik vereint Grunge, Alternative Rock, Nu Metal sowie Musiktheater und klassischer Musik. Da es schwierig ist, ihre vielseitigen Klänge in eine einzelne Kategorie zu pressen, haben Moritz Kuhn (Gesang), Jakob Huber (Gitarre), Florian Schnepp (Bass) und Henry Pillong (Gitarre) kurzerhand ihr eigenes Genre erfunden. „Cage-Rock“ steht jedoch nicht nur für einen neuen Musikstil, sondern symbolisiert auch den Ausbruch aus dem Alltag. Ihre Live-Auftritte sind geprägt von Nahbarkeit und die Energie, die sie auf der Bühne zeigen, ist ansteckend – die Besucher können sich also auf Tanz und Party einstellen.