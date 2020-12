Die Schönste im ganzen Land : Saarbrückerin Robin Jessica Sanzo ist die neue Miss Saarland

Hamburg/Saarbrücken Robin Jessica Sanzo aus Fechingen ist die neue Miss Saarland und wird 2021 das Bundesland bei der Wahl zur Miss Germany vertreten. Die Entscheidung im Online-Votum fiel vor Kurzem in Hamburg, wo eine Jury nach einer Vorentscheidung im Internet das letzte Wort hatte.

Damit hat die Saarbrückerin bereits Erfahrung, sie war 2011 schon einmal Miss Saarland. Sie reiste damals zur Endrunde und belegte einen Platz im Mittelfeld. „Es waren tolle Wochen, ich habe mich weiterentwickelt, aber insgesamt war es auch sehr oberflächlich“, sagt sie heute – fast zehn Jahre später. Die Oberflächlichkeit, die Orientierung auf das Äußere, das „blond- und blauäugig-Schema“ störte sie schon damals. Dass sie mit 30 Jahren nochmal teilnahm, war allein dem neuen Modus geschuldet. Denn Sanzo war überzeugt, dass es jetzt nochmal anders laufen könne. Ihr Bewerbungsvideo im Internet überzeugte zumindest die Menschen, die ihr im Netz die Stimme gaben, und ihr Auftreten dann bei zwei Terminen in Hamburg auch die Juroren. Robin Jessica Sanzo steht voll im Berufsleben. Die Ernährungsberaterin hat inzwischen ihren Master in Präventions- und Gesundheitsmanagement an der gleichnamigen Hochschule in Saarbrücken gemacht und ist heute in einem Partnerunternehmen dieser Hochschule, der BSA Akademie, in der Personalabteilung angestellt. Parallel arbeitet sie als selbstständiger Mentalcoach – sie hat einen Onlinekurs zur „Selbstliebe“ entwickelt und will Lebenshilfe und Unterstützung bieten. „Morehappiness“ nennt sich ihr Trainingsprogramm.