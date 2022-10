RKI aktuell : Corona-Höchstwerte: Zwei Saar-Landkreise liegen bei einer Inzidenz von mehr als 2000

Kein anderes Bundesland als das Saarland hat zurzeit eine höhere Corona-Inzidenz. (Symbolbild) Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Saarbrücken So hohe Werte hat es im Saarland seit Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang Februar 2020 noch nie gegeben, was die Ansteckung mit dem Virus im Saarland betrifft. Mit der Inzidenz stehen zwei Landkreise an der Spitze in Deutschland.

Noch nie seit der systematischen Erfassung der Infektionen mit dem Corona-Virus hat es im Saarland höhere Zahlen gegeben. Damit ist das Bundesland in Deutschland Spitzenreiter, was die Neuansteckungen betrifft. Das teilt das Robert-Koch-Institut (RKI) am frühen Dienstagmorgen, 11. Oktober mit.

Zwar gibt es bei der Statistik Unwägbarkeiten, weil seit geraumer Zeit an Wochenenden die meisten Gesundheitsämter keine Daten ans RKI liefen. Damit kommt es zu geballten Nachmeldungen zum Wochenbeginn. Auch werden längst nicht mehr alle Fälle erfasst, weil es keine Pflicht zu PCR-Tests gibt und nur deren Ergebnisse behördlich registriert werden.

Corona: Das ist die Rangfolge der Landkreise in Deutschland

Jedoch vermitteln die Angaben ein Lagebild über das bundesweite Infektionsgeschehen. So erreicht das Saarland insgesamt aktuell einen Inzidenz-Wert von 1664,5, was die Ansteckungszahlen binnen sieben Tagen bei 100 000 Einwohnern beschreibt. Zum Vergleich: Bundesweit liegt der Durchschnitt aller 16 Länder und Stadtstaaten bei 787,5.

Zwei Landkreise im Saarland toppen mittlerweile den höchsten jemals gemessenen Wert und überschritten nach dem Wochenende die 2000er-Marke. Merzig-Wadern erreichte somit 2313,7; im St. Wendeler Land beträgt er 2042,5. Und auch die übrigen Regionen liegen weit über der Marke von 1000.

Im Bundesvergleich führen die Landkreise Merzig-Wadern und St. Wendel sogar die Rangliste der Gebiete mit der höchsten Inzidenz an. An dritter Stelle folgt wie bereits vor dem Wochenende der Landkreis Fürstenfeldbruck in Bayern (2042,5). Direkt im Anschluss liegen weitere zwei Saar-Kreise: Saarlouis (1829,5) und Saarpfalz (1797,7).

Das Saarland insgesamt ist seit Tagen das Bundesland mit der höchsten Ansteckungsrate. Gefolgt von Bayern mit 1096,8 und Hessen (986,8). Die niedrigsten Werte weisen zurzeit mit weitem Abstand Hamburg mit 317,5 und Berlin (456) aus.

Was die Landesregierung im Kampf gegen Corona vorhat

Unterdessen will sich die Landesregierung am heutigen Dienstag mit der Corona-Lage im Saarland befassen. Die bis 28. Oktober geltende Verordnung könnte jetzt schon den Gegebenheiten angepasst werden. Eine etwaige Maskenpflicht in Geschäften und Gastronomie hatte Saar-Gesundheitsminister Magnus Jung bereits am Freitag ins Gespräch gebracht. Das dürfte unter anderem Thema der heutigen Kabinettssitzung sein.

Covid-Intensivpatienten: So sieht die Lage in den Kliniken im Saarland aus

Mit entscheidend dürfte die Lage in den Kliniken sein, insbesondere wie stark die Intensivbetten durch Covid-19-Patienten belegt sind. Mit der Überprüfung soll die Funktionstüchtigkeit des Gesundheitswesens gesichert werden.

Im derzeitigen Bundesvergleich zählt Berlin mit 65 Intensivpatienten die meisten. Dahinter steht München mit 41 und der Regionalverband Saarbrücken (35). Erst dann folgen Frankfurt/Main (27) und Köln (25).