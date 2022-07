Keine aktuellen Zahlen vom RKI : Keine neuen Coronafälle aus dem Saarland gemeldet

Foto: dpa/Martin Schutt 8 Bilder Die täglichen Corona-Fallzahlen für das Saarland im Überblick

Saarbrücken/Berlin Auch an diesem Sonntag veröffentlicht das Robert-Koch-Institut (RKI) keine neuen Corona-Zahlen, da am Wochenende kaum noch Gesundheitsämter Coronafälle übermitteln. Hier die Zahlen aus dem Saarland vom Vortag.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstag, 23. Juli, 1440 neue Corona-Infektionen für das Saarland gemeldet. Die Inzidenz ist erneut gesunken und liegt saarlandweit jetzt bei 1063,0. Damit hat das Saarland bundesweit weiterhin den höchsten Inzidenz-Wert aller Bundesländer.

Das RKI hat am Samstag außerdem drei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Corona-Virus gemeldet. Damit sind im Saarland insgesamt seit Pandemie-Beginn 1758 Menschen mit oder an einer Corona-Infektion gestorben.

Den höchsten Inzidenz-Wert weist der Landkreis St. Wendel mit 1311,6 auf. Die geringste Inzidenz nennt das RKI für den Regionalverband Saarbrücken mit 909,3.

Nachmeldungen und geringere PCR-Tests verzerren das aktuelle Gesamtbild

Vergleiche der Daten sind bereits seit längerem aufgrund des sich verändernden Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen schwierig. Die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle schwankt aufgrund der lückenhaften bis fehlenden Übermittlung am Wochenende schon seit Wochen stark – die Inzidenz-Werte sind damit deutlich verzerrt. Im Saarland meldet nur noch der Landkreis Merzig-Wadern durchgehend aktuelle Zahlen. Darum gibt es am Wochenende und Montag bei den übrigen Saar-Regionen keine Veränderungen. Das wirkt sich auch auf die bundesweite Statistik aus. In anderen Bundesländern ist die Erfassung neuer Fälle am Wochenende ebenso stark lückenhaft

Experten gehen außerdem seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Das RKI hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Samstagmorgen mit 709,7 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 729,3 gelegen (Vorwoche: 752,7; Vormonat: 532,9). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.