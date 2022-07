Aktuelle Zahlen vom RKI : Saarland weiter mit bundesweit höchster Inzidenz – 1821 Neuinfektionen am Samstag gemeldet

Saarbrücken/Berlin Die Inzidenz im Saarland steigt nach der aktuellen Meldung des Robert Koch-Institutes weiter in allen Landkreisen an. Nur noch ein Kreis weist eine Inzidenz von unter 1000 auf. Die aktuellen Zahlen im Überblick.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag, 16. Juli, 1821 neue Corona-Infektionen für das Saarland gemeldet. Am Freitag waren es noch 2004 Neuinfektionen, am Donnerstag 2237. Die Inzidenz steigt dennoch weiter an und liegt saarlandweit jetzt bei 1131,9. Damit hat das Saarland bundesweit weiterhin den höchsten Inzidenz-Wert aller Bundesländer. Das RKI hat außerdem einen weitere Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet. Damit sind im Saarland insgesamt seit Pandemie-Beginn 1743 Menschen mit oder an einer Corona-Infektion gestorben.