RKI-Zahlen im Vergleich : Corona: Diese Saar-Landkreise sind bundesweit weiter am schlimmsten dran (mit Video)

Saarbrücken/Berlin Zwar sind die Werte bei Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Doch liegt die Inzidenz im Saarland weiterhin im Deutschland-Vergleich am höchsten. Die Landkreise aus der Region haben immer noch die meisten Corona-Fälle. Hier die Rangliste.

Die Gesamtlage hat sich seit dem Wochenwechsel im Saarland etwas entspannt, was die Zahl der Corona-Ansteckungen betrifft. Dennoch ist die Inzidenz hier immer noch knapp doppelt so hoch wie im Deutschland-Vergleich. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstagmorgen, 18. Oktober, einen Wert von 1228,8 in der Region. Bundesweit liegt er aktuell bei 687,5.