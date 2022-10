RKI-Zahlen : Trotz Rückgangs: Diese Saar-Landkreise führen bundesweite Liste zu höchster Corona-Inzidenz an

Trotz Rückgangs: Diese Saar-Landkreise führen bundesweite Liste zu höchster Corona-Inzidenz an

Saarbrücken/Berlin Eine leichte Entspannung bei den Neuinfektionen mit dem Corona-Virus ändert bislang nichts daran: Landkreise aus dem Saarland sind bei der Inzidenz im Deutschland-Vergleich weiterhin am stärksten betroffen. Unter den zehn ersten Plätzen sind fünf von sechs Saar-Regionen gelistet.

Zwar meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen, 14. Oktober, einen leichten Rückgang bei der Corona-Inzidenz sowohl im Saarland als auch auf Bundesebene. Doch von einer durchgreifenden Entspannung, was die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Virus betrifft, kann bislang nicht die Rede sein.

Das zeigt sich auch bei den Angaben für die fünf saarländischen Landkreise und den Regionalverband Saarbrücken im direkten Vergleich mit Regionen in Deutschland. Während das Saarland mit einem Wert von 1461,5 mit Abstand die höchste Ansteckungsrate aller Bundesländer hat und weit über dem Bundesdurchschnitt von 760,1 liegt, führen auch saarländische Landkreise die Rangliste der Gebiete an, die am meisten betroffen sind.