RKI-Zahlen : Corona-Zahlen gehen im Saarland deutlich zurück – zwölf weitere Todesfälle gemeldet

Foto: dpa/Sina Schuldt 8 Bilder Die täglichen Corona-Fallzahlen für das Saarland im Überblick

Saarbrücken Bereits mehrere Tage in Folge entspannt sich die Lage der Corona-Neuinfektionen. Die Inzidenz geht am Donnerstagmorgen im Saarland und in Deutschland zurück. Im Bundesschnitt liegen die Werte dennoch deutlich höher. Die Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Die Corona-Inzidenz im Saarland geht zurück. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstagmorgen, 27. Oktober, einen Wert von 763,6 (Mittwoch: 861,8). Gleichzeitig melden die Gesundheitsämter 968 Neuinfektionen (Mittwoch: 2011).

Zwölf weitere Todesfälle registrierte das RKI in Verbindung mit dem Corona-Virus. Somit sind im Saarland seit Ausbruch der Pandemie 1918 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Die höchste Inzidenz hat weiterhin der Landkreis Neunkirchen mit 812,4. Der Saarpfalz-Kreis hat mit 693,1 den niedrigsten Wert im Saarland.

Nachmeldungen und geringere PCR-Tests verzerren das aktuelle Gesamtbild

Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Zahlen für Deutschland

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 493,4 (Mittwoch: 528,0) angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 3.08 Uhr wiedergeben. Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 78 905 Corona-Neuinfektionen und 196 Todesfälle innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.