RKI-Zahlen : Corona-Spitzenreiter – Inzidenz im Saarland steigt nach Fastnacht weiter sprunghaft an

Corona-Spitzenreiter – Inzidenz im Saarland steigt nach Fastnacht weiter sprunghaft an

Saarbrücken Auch am dritten Tag nach Karneval legen die Infektionszahlen mit dem Corona-Virus massiv zu. Das Saarland weist die mit Abstand höchste Inzidenz in Deutschland auf. Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Details.

Jeden Tag stecken sich zurzeit wweitere Menschen im Saarland mit dem Corona-Virus an. Das geht aus Zahlen hervor, die das Robert-Koch-Institut am frühen Freitagmorgen, 24. Februar, veröffentlicht hat.

Demnach liegt das Bundesland bei der Inzidenz mit Abstand an der Spitze. Nirgends gibt es mehr Neuinfektionen. Deren Zahl ist nach Fastnacht erheblich gestiegen. Und diese sprunghafte Entwicklung hält auch am dritten Tag nach dem letzten Karnevalstag an.

Die Corona-Inzidenz fürs gesamte Saarland

So meldet das RKI fürs Saarland aktuell einen Wert von 177,8. Am Tag zuvor lag er noch bei 161,1, vorgestern hatte er 143,2 betragen. In keinem anderen Bundesland sind die Werte höher.

Bundesländer-Vergleich: die höchsten und niedrigsten Corona-Werte

Dicht gefolgt wird das Saarland von Hessen, das aktuell auf eine Inzidenz von 161,5 kommt. Auf dem dritten Rang landet Nordrhein-Westfalen 147,9. Unser Nachbar Rheinland-Pfalz meldet 146,8. Die geringste Infektionsrate weist nach RKI-Angaben momentan der Stadtstaat Hamburg (53,1) aus, dicht gefolgt von Thüringen (56,6).

Corona in den Saar-Landkreisen

Die Inzidenz für Deutschland

Während sich der Wert fürs gesamte Saarland rasch der 200er-Marke nähert, liegt die für ganz Deutschland registrierte Inzidenz bei 114,6. Am Vortag gab das RKI den Wert mit 109,3 an.

Konkrete Zahlen zu Neuinfektionen im Saarland

Das RKI meldet am Morgen 402 neue Corona-Fälle fürs Saarland. 450 waren es am Donnerstag. Damit steckten sich seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 nach offiziell registrierten Fällen 489 160 Menschen im Saarland an. Ein weiterer Patient starb im Zusammenhang mit einer Infektion. Damit liegt die Todeszahl jetzt bei 2114.

Neuinfektionen und Tote in Deutschland

21 177 Menschen steckten sich zuletzt in Deutschland mit dem Virus an. 25 038 waren es einen Tag davor. 38 090 089 Menschen infizierten sich offiziell mit Sars-CoV-2, wie das Virus medizinisch bezeichnet wird. 119 Opfer starben (Vortag: 113). Damit erhöht sich die Todeszahl auf 167 723.

Was die Inzidenz aussagt

Bei dieser Inzidenz handelt es sich um eine Hochrechnung der Neuinfektionen, die sich auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche bezieht. Damit soll es eine bessere Vergleichbarkeit trotz unterschiedlicher Bevölkerungsdichte geben.

Wovor Experten bei Angaben zur Corona-Inzidenz warnen

Allerdings warnen Experten vor einer erheblichen Dunkelziffer. Nach dem Wegfall der Testpflicht blieben viele Fälle unerkannt. Außerdem melden Gesundheitsämter an Wochenenden und zu Feiertagen nur sporadisch Zahlen ans RKI, das die Informationen zusammenträgt und auswertet. So komme es insbesondere zu Wochenbeginn und direkt nach Feiertagen zu verzerrten Angaben der aktuellen Inzidenzen.

