Aktuelle Zahlen vom RKI : Corona: In allen Saar-Landkreisen sinkt die Inzidenz deutlich – Deutschland-Wert ebenfalls niedriger

Saarbrücken/Berlin Der Trend bei der Inzidenz setzt sich fort: Die Zahl der Infektionen mit dem Corona-Virus sinkt kontinuierlich. Das gilt für Deutschland und das Saarland. Allerdings gibt es weiterhin Tote im Zusammenhang mit der Pandemie. Die Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Freitagmorgen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag, 5. August, 660 neue Corona-Infektionen für das Saarland gemeldet. Die Inzidenz sinkt auf 513,7 (zuletzt 553,1). Damit gibt das Saarland seine Spitzenposition als Bundesland mit der bundesweit höchsten Inzidenz am zweiten Tag in Folge an Hessen ab.