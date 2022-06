Aktuelle Zahlen des RKI : Corona im Saarland: Inzidenz steigt sprunghaft an – Ein Landkreis liegt über 700er-Schwelle

Corona im Saarland: Inzidenz steigt sprunghaft an – Ein Landkreis liegt über 700er-Schwelle

Saarbrücken/Berlin Die Werte bei Infektionen mit dem Corona-Virus steigen massiv. Dabei liegt das Saarland bei der Inzidenz weit vor der in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet außerdem weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag, 21. Juni, 3382 Corona-Infektionen im Saarland. Am Montag gab das Institut keine neue Daten bekannt, weil es mittlerweile am Wochenende zu wenige Gesundheitsämter gebe, die noch Informationen weiterleiten. Das gelte für ganz Deutschland.