Aktuelle Zahlen des RKI : Inzidenz im Saarland sinkt deutlich – vier weitere Todesfälle gemeldet

Saarbrücken Die Corona-Inzidenz im Saarland ist über das Wochenende weiter gesunken. Das meldet das Robert-Koch-Institut am Dienstag. Die aktuellen Zahlen im Überblick.

Die Corona-Inzidenz im Saarland geht weiter zurück. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 535,1 für das Saarland. Am Freitag hatte die Inzidenz noch bei 683,7 gelegen, am letzten Mittwoch bei 861,8. Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das RKI am Dienstag 935. Insgesamt gab es damit im Saarland seit Ausbruch des Coronavirus 460 246 bestätigte Infektionen.