Angaben des RKI : Corona-Inzidenz im Saarland geht weiter zurück

Saarbrücken Die Zahl der Infektionen mit dem Corona-Virus sinkt im Saarland und in Deutschland auch am zweiten Tag nach Weihnachten. Aber es gibt weitere Tote. Das Robert-Koch-Institut (RKI) zur Inzidenz.

Die Corona-Inzidenz im Saarland sinkt. Am Donnerstag, 29. Dezember, meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 190,6 für das Saarland. Damit liegt sie unter der im Bund (194,7). Es gab im Saarland 370 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt zählt das RKI damit seit Ausbruch der Pandemie 478 469 bestätigte Fälle.

Es gab drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind, liegt damit bei 2013.

Nachmeldungen verzerren das aktuelle Gesamtbild

Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Warum Corona-Angaben zwischen Weihnachten und Neujahr noch schwieriger zu beurteilen sind

Zu Weihnachten sind die Angaben des RKI noch schwieriger zu bewerten. Zum einen folgen mehrere Feiertage aufeinander, an denen die meisten Gesundheitsämter in Deutschland keine Daten ans Institut übermitteln. Zum anderen sind Schulen wegen der Ferien geschlossen, was die Erfassung von Infektionen ebenfalls einschränkt.