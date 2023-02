RKI-Zahlen : Nirgends in Deutschland höher als im Saarland – Corona-Inzidenz steigt erheblich

Saarbrücken Die Zahl der Infektionen mit dem Corona-Virus ist im Saarland und in Deutschland erneut gestiegen. Dabei liegt die Region bei der Inzidenz weit über dem Bundesschnitt. Einen Saar-Landkreis hat es besonders erwischt, meldet das RKI.

Dabei legt die Zahl der Neuinfektionen in einem Saar-Landkreis besonders drastisch zu. Aber auch in Deutschland steigen die Werte, wie die Gesundheitsämter der Bundesbehörde melden.

Die aktuelle Corona-Inzidenz in Deutschland

Zahl der Neuinfektionen bundesweit

Das RKI registriert demnach 32 970 Neuinfektionen in Deutschland. Damit steckten sich seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 offiziell 38 144 033 Menschen mit dem Virus an.

So viele Menschen starben in Deutschland

Corona-Inzidenz im Saarland

Im Saarland beträgt die aktuelle Inzidenz einen Wert von 275,7. Zum Vergleich: Am Freitag vergangener Woche gab das RKI diesen Wert mit 177,8 an. Am Donnerstag zuvor hatte er noch bei 161,1, am Mittwoch bei 143,2 gelegen.