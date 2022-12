Angaben des RKI : Corona-Inzidenz im Saarland sinkt – Aber Vorsicht bei Zahlen über Weihnachten

Saarbrücken Leichter Rückgang bei Infektionen mit dem Corona-Virus im Saarland – in Deutschland legt die Inzidenz etwas zu. Allerdings gibt es bei den Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) über Weihnachten Probleme.

Nachmeldungen verzerren das aktuelle Gesamtbild

Warum Corona-Angaben über Weihnachten noch schwieriger zu beurteilen sind

Zu Weihnachten sind die Angaben des RKI noch schwieriger zu bewerten. Zum einen folgen mehrere Feiertage aufeinander, an denen die meisten Gesundheitsämter in Deutschland keine Daten ans Institut übermitteln. Zum anderen sind Schulen wegen der Ferien geschlossen, was die Erfassung von Infektionen ebenfalls einschränkt. Gleichzeitig sind mehr Menschen in Deutschland wegen Urlaubs unterwegs, auch mit Bus und Bahn quer durchs Land, um Freunde und Familie zu besuchen. Aber auch Reisen in Urlaubsgebiete stehen an. Damit gehen generell weniger Menschen zum Test.