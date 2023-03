Höchster Wert in Deutschland : Corona-Inzidenz im Saarland bleibt weiter auf Höhenflug

Höchster Wert in Deutschland

Saarbrücken Während die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Deutschland zurückgeht, legt die Inzidenz im Saarland erneut zu. Ein Saar-Landkreis liegt auf dem dritten Platz bundesweit. Die RKI-Zahlen.

Das Corona-Virus hat das Saarland weiterhin im Griff. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag, 2. März, hervor. Damit bleibt das Bundesland unangefochten an der Spitze der Liste mit den meisten Ansteckungen.

Demnach legt die Inzidenz nach einem Tag Verschnaufpause wieder zu. Und damit bewegt sich die Region gegen den Trend in Deutschland.

Die Corona-Inzidenz in Deutschland

Auf Bundesebene liegt der aktuelle Wert bei 131,1. Am Mittwoch stand er bei 133,8. Am Dienstag hatte die Inzidenz 132,9 betragen.

Zahl der Neuinfektionen bundesweit

Das RKI registriert demnach 21 046 Neuinfektionen in Deutschland. Damit steckten sich seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 offiziell 38 189 954 Menschen mit dem Virus an.

So viele Menschen starben in Deutschland

Gleichzeitig registrierte das Institut seit der letzten Meldung 89 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Ansteckung. 168 175 Opfer starben insgesamt.

Corona-Inzidenz im Saarland

Im Saarland hat die aktuelle Inzidenz einen Wert von 284,7. Zum Vergleich: Am Mittwoch gab das RKI diesen Wert mit 275,4 an.

So viele Menschen steckten sich im Saarland neu an

542 Menschen waren in der Region neu von einer Infektion betroffen. In der offiziellen Statistik steigt damit die Gesamtzahl auf 491 513 Meldungen seit Pandemie-Ausbruch.

Tote mit oder an Corona im Saarland

Gleichzeitig erhöht sich die Zahl der Toten, die mit oder an Corona starben. Ein weiterer Fall lässt diese auf 2122 klettern.

Die Corona-Rangliste der Bundesländer

Mit diesen Angaben liegt das Saarland weiterhin an der Spitze aller Bundesländer. Weit dahinter mit seinem Inzidenz-Wert folgt Saar-Nachbar Rheinland-Pfalz (206,6). Den niedrigsten Wert weist zurzeit Sachsen mit 58,3 auf. Insgesamt sind alle West-Bundesländer zusammen stärker als der Osten betroffen.

So sieht es in den Saar-Landkreisen aus

Der Landkreis Merzig-Wadern hat die höchste Inzidenz mit 444,8. Er liegt im Bundesvergleich an der dritten Stelle. Im Saarland folgen dahinter in der Rangfolge: das St. Wendeler Land (360,9), Neunkirchen (334), Saarlouis (327,4), Saarpfalz (236,2) und der Regionalverband Saarbrücken mit 190. Nur in Neunkirchen sank der Wert zuletzt.