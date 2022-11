Angaben des RKI : Corona im Saarland: Inzidenzwert steigt erneut leicht

Saarbrücken Der Inzidenzwert im Saarland steigt auch am Mittwoch wieder leicht an. Die Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts im Überblick.

Die Corona-Inzidenz im Saarland steigt weiter an. Am Mittwoch, 23. November, meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 216,8 für das Saarland. Damit liegt er über dem in Deutschland (177,9). Es gab 485 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt zählt das RKI damit seit Ausbruch der Pandemie 467 428 bestätigte Fälle.