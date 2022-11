Aktuelle Zahlen des RKI : Rapider Rückgang der Corona-Inzidenz im Saarland – Allerdings sind die Werte mit Vorsicht zu genießen

Saarbrücken Die Entwicklung bei der Zahl der Ansteckungen mit dem Corona-Virus im Saarland sinkt erheblich. Auch in Deutschland ist die Inzidenz stark rückläufig. Bei den aktuellen Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) gibt es allerdings Einschränkungen.

Die Corona-Inzidenz im Saarland geht weiter zurück. Am Mittwoch, 2. November, meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 331. Am Dienstag lag die Inzidenz noch bei 535,1. Neuinfektionen mit dem Coronavirus gab es keine. Insgesamt zählt das RKI damit seit Ausbruch der Pandemie 460 246 bestätigte Fälle.

Todesfälle nennt das RKI keine. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, liegt damit weiter bei 1921.

Am niedrigsten ist die Inzidenz im Regionalverband Saarbrücken mit 292,1. Den höchsten Wert weist der Landkreis Merziig-Wadern mit 418,7 auf.

Das Saarland steht damit nicht mehr an der Spitze der Bundesländer mit den meisten Corona-Infektionen binnen einer Woche, auf 100 000 Einwohner bezogen (Inzidenz). Hessen (402,9) übernimmt aktuell diese Position. Sachsen (205,2) weist die geringste Inzidenz auf.

Warum die RKI-Angaben vom Mittwoch ein verzerrtes Lagebild darstellen

Allerdings sind die Angaben vom Mittwoch mit Vorsicht zu genießen. Denn in vielen Bundesländern ist Allerheiligen gesetzlicher Feiertag. Dann übermitteln die meisten Gesundheitsämter keine Daten ans RKI. So kann es sein, dass mit den Nachmeldungen am Donnerstag die Angaben erneut nach oben gehen. Darum stellen die Auskünfte vom Mittwoch nur ein verzerrtes, weil unvollständiges Bild dar. Das betrifft insbesondere das Saarland.