Auf zum Berlin-Marathon Risiko: Plötzlicher Herztod – Sportmediziner empfiehlt jedem Läufer einen Check-Up

„Kein Marathon ohne Zustimmung des Arztes“ – diese Schlagzeile liest man immer wieder, sei es in Fachzeitschriften oder Büchern. Immer wieder hört man von Todesfällen bei Marathon-Großveranstaltungen. So starb im Juni vergangenen Jahres ein 32-jähriger Läufer bei einem Halbmarathon in Düsseldorf – und zwar kein unerfahrener Anfänger, sondern ein erprobter und gut trainierter Läufer. Im Oktober brach ein 24-jähriger Teilnehmer beim Münchener Marathon zusammen und konnte nicht mehr reanimiert werden. Obwohl in den seltensten Fällen eine Obduktion durchgeführt wird, ist meist eine bis dato nicht bekannte kardiale Ursache verantwortlich.