„Kreatives Chaos“ : Saarländerin setzt sich gegen Tausende durch: Riegelsbergerin gewinnt Filzstift-Kreativwettbewerb

Riegelsberg Roxanne Schulz (29) aus Riegelsberg hat den ersten Kreativwettbewerb eines Schreibwarenherstellers gewonnen. Sie konnte sich gegen Tausende durchsetzen.

Kreativität steckt in jedem von uns, man muss sie nur rauslassen. Unter diesem Motto stand der erste Kreativwettbewerb des Schreibwarenherstellers. Bundesweit kamen so 7331 Bilder zusammen. Das beste Werk zeichnete die Riegelsbergerin Roxanne Schulz. Die Jury aus den drei kreativen Influencern Shania Bo, Alieu Sawaneh und Jette Lübbehausen wählte die Zeichnung mit dem Namen „Kreatives Chaos“ auf den ersten Platz. Es überzeugte die Jury in den drei Kriterien: Originalität, Kreativität und Farbvielfalt.