Neben Cannabis-Shop Bekannter saarländischer Arzt plant Eröffnung von Cannabis-Akademie in Riegelsberg

Riegelsberg/Heusweiler · In Riegelsberg soll im November ein Cannabis-Geschäft öffnen. Doch nicht nur das: Auch das Projekt einer Cannabis-Akademie im Saarland ist geplant – wackelt aber noch. Welcher bekannte Name hinter den Plänen steckt und was im Detail vorgesehen ist.

06.10.2023, 10:55 Uhr

Mitte November wollen die „Dr. Cannabis GmbH“ und die „Dr. Cannabis Akademie GmbH“ in Riegelsberg einen „CBD-Experience-Store“ in der Saarbrücker Straße im ehemaligen Schuhhaus Dörr-Willms eröffnen, zudem einen CBD-Online-Shop. Foto: Fredy Dittgen

Von Fredy Dittgen

Cannabis ist mehr als nur ein Rauschmittel – das ist das Credo des bekannten Arztes und Buchautors Professor Sven Gottschling, der zusammen mit drei weiteren Gesellschaftern in Riegelsberg unter anderem ein Cannabis-Geschäft eröffnen will: Mitte November werden die „Dr. Cannabis GmbH“ und die „Dr. Cannabis Akademie GmbH“ einen „CBD-Experience-Store“ in der Saarbrücker Straße im ehemaligen Schuhhaus Dörr-Willms eröffnen, zudem einen CBD-Online-Shop.