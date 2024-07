Regionaler Leitartikel Technische Entwicklung kann sich sehen lassen

Die technologische Entwicklung des Rettungsdienstes im Saarland in letzter Zeit ist beachtlich. Erst die Ersthelfer-App „Saar-Retter“, die seit ihrer Einführung zu Jahresbeginn bereits mehrere Menschenleben gerettet hat. Dann seit Juli die digitale Dokumentation aller Einsätze im Rettungsdienst und nun der Tele-Notarzt. Das Saarland sollte sein Licht im Rettungsdienstbereich nicht unter den Scheffel stellen. Anders als in anderen Bundesländern gibt es auch keinen Flickenteppich an Leitstellen, sondern für alle Landkreise einen Zweckverband mit einer Integrierten Leitstelle und einheitlichen Qualitätsstandards.