Restaurantführer Gusto 2025 Das sind die zehn allerbesten Gerichte in Deutschland – zwei von Saar-Spitzenköchen dabei

In die Top 10 in der Kategorie „Zweitrestaurants“ schafften es zudem Hämmerle's Landgenuss in Blieskastel und das Pastis-Bistro in Saarlouis. „Gemeint sind dabei die in ihrer Ausstattung etwas einfacher gehaltenen, kulinarisch bodenständiger bespielten und in der Regel deutlich preisgünstigeren Lokale im Schatten eines namhaften gastronomischen Aushängeschilds mit hohen Bewertungen“, so die Experten vom Gusto.