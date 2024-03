Diskussion im Internet Restaurant in Lebach stellt „Spielregeln“ für Kinder auf – was Saarländer davon halten

Deutschland als vermeintlich kinderunfreundliches Land, wird in der Diskussion immer wieder zum Thema. „Wir hier in Deutschland haben viel mehr verlernt, das Kinder mit ihrem ‚so sein‘ zu unserem Leben gehören. […] Schon erstaunlich: erst sollen unsere Kinder laufen und sprechen lernen, kurze Zeit später still sitzen und den Mund halten“, meint eine Nutzerin. In einem solchen Klima, unter den geforderten Regeln, können sich einige Nutzer einen Familien-Restaurantbesuch schlicht nicht mehr vorstellen.