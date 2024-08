Aushänge in Praxen Wie aggressives Verhalten den Fachkräftemangel in Arztpraxen verschärft

Haben Sie an der Praxis ihres Haus- oder Facharztes auch schon einen Aushang entdeckt, auf dem der aggressive und rüde Umgangston vieler Patienten beklagt wird? Im Saarland häufen sich solche Aushänge. Bei einem Orthopäden zum Beispiel ist zu lesen: „Der Umgangston mit meinem Personal am Telefon und bei der Anmeldung sowie zwischen Behandlungen lässt vermuten, dass viele Menschen nur noch sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Alles muss sofort geschehen und so ablaufen, wie sich das der Patient vorstellt. Die Höflichkeit bleibt außen vor, und wenn es einem nicht passt, droht man mit einer schlechten Bewertung. Termine werden nicht abgesagt, Dinge, die früher selbstverständlich waren und zur guten Erziehung gehörten, scheinen nicht mehr en vogue zu sein (...) Seien Sie bitte freundlich, denn es gibt mehr Patienten als gute Mitarbeiterinnen. Ich toleriere nicht, dass mein Personal beleidigt und angeschrien wird.“