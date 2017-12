später lesen 77-Jähriger hatte zuviel getankt Resolute Saarbrückerin stoppt Taxifahrer mit 2,4 Promille FOTO: Patrick Pleul / picture alliance / dpa FOTO: Patrick Pleul / picture alliance / dpa Teilen

Dass man bei den ganzen Feiern am Jahresende häufiger mal ein Taxi nimmt, statt sich nach zwei Glühwein oder Sekt ans Steuer zu setzen, ist eine sehr sinnvolle Sache. Blöd und gefährlich wird’s aber, wenn der Taxifahrer selbst nicht nur Diesel getankt hat. So geschehen in Saarbrücken.