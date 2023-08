Altersbezüge Saarland bundesweit an der Spitze – Menschen hier bekommen höchste Rente

So betrug der Abstand im Saarland 529 Euro im Monat. Männer kommen statisch auf 1840 Euro, Frauen auf 1311 Euro. Im Bund sind die Vergleichszahlen ähnlich, was den Abstand betrifft. 412 Euro weniger bekommen weibliche Arbeitnehmer nach Ende ihrer Berufszeit. So liegen die Altersbezüge für Männer bei 1728 Euro. Frauen bekommen 1316 Euro.